Будут ли индексировать доходы украинцев на уровень инфляции в 2023 году: разъяснение Гоструда

Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает остановку действия закона "Об индексации денежных доходов населения". Это касается зарплат, пенсий, стипендий, алиментов и других выплат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной службы по вопросам труда (Гоструда).
Как отметили в Гоструде, все работодатели освобождены на 2023 год от обязанностей по начислению индексации заработной платы.
В то же время остановка действия закона "Об индексации денежных доходов населения" коснется не только заработной платы, это будет касаться и всех других доходов физических лиц, индексирующих по этому закону.
В частности:
"Вместе с тем, собственник или уполномоченный им орган может принять решение о дополнительных стимулирующих выплатах в связи с высоким уровнем инфляции в Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, индексация денежных доходов населения - механизм повышения денежных доходов населения, дающий возможность частично или полностью возмещать удорожание потребительских товаров и услуг.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сообщил, что индексация пенсий может произойти в марте 2023 года.
В 2023 году на индексацию пенсий выделили почти 40 млрд гривен.