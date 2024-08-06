Будут ли графики отключения света в августе и при каких условиях: что говорят эксперты

Графики отключения света в Украине, вполне вероятно, могут вернуться еще в августе. В том числе если будет жара в 30-40 градусов и выше.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали эксперты Владимир Омельченко и Александр Харченко.

Отметим, на сегодня энергосистема находится в относительно хрупком балансе и во многом зависит от погоды. Другими словами, жара может усилить дефицит электроэнергии, как это было, например, в июле.

Как прогнозируют синоптики, жара вернется уже на следующей неделе. К середине августа температуры поднимется до +40, а пик продлится до 20 чисел.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, действительно, при таком сценарии снова могут вернуться к графикам.

"Но они будут гораздо мягче, чем в июле. Причем ощутимо. Они могут вернуться на одну очередь. Но подчеркиваю, при условии, что мы ничего больше не потеряем", - сказал он, имея в виду возможные новые удары по энергетике.

Вероятность графиков при 30-40 градусах, конечно есть, но это не значит, что их точно будут применять, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

"Потому что ожидается вывод из ремонта одного атомного блока-"тысячника" и ввод в ремонт другого на 440 МВт. То есть более чем на 500 МВт мы будем в плюсе. Думаю, риск отключений есть, но минимально - на одну две очереди. Сказать на 100% невозможно. Будем надеяться, что этот период мы сможем пройти без отключений", - отметил эксперт.

По его словам, многое зависит от того, насколько в жаркий период Украина будет выбирать импорт электроэнергии и насколько увеличится внутреннее потребление.

Подробнее о ситуации в энергетике и прогнозах на ближайшие недели и месяцы читайте в материале "Неделя без графиков. Почему в Украине не отключают свет и как долго это продлится".

Что говорят в Минэнерго

Ранее замминистра энергетики Николай Колесник заявил, что некорректно делать прогнозы, вернутся ли графики отключений света до осени. Поскольку жара влияет на рост потребления и стабильность энергосистемы.

"Давать такие прогнозы на сегодняшний день некорректно, потому что мы не понимаем, насколько эта жара будет длительной, будет ли охватывать всю Украину или территориально", - сказал он.

По его словам, сейчас необходимо сбалансировать потребление. Поэтому украинцам следует экономить электроэнергию в пиковые часы с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00. И перенести работу мощных приборов на период с 11:00 до 15:00.