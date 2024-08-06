Чи планують вимикати світло 7 серпня: відповідь "Укренерго"

В Україні у середу, 7 серпня, не прогнозуються графікові відключення світла. Це вже восьмий день така ситуація з електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 7 серпня, відключення застосовуватись не будуть", - сказано у повідомленні.

У випадку, якщо будуть внесені зміни та введено заходи обмеження - буде повідомлено додатково.

Також українців просять, за можливості, користуватись потужними електроприладами з 11:00 до 15:00.

Що передувало

Після того, як Росія знищила 80% генерації електроенергії України в країні було введено графіки відключень світла. Востаннє вони були застосовані 29 липня, та діяли лише кілька годин.

Ситуація зі світлом стала краще після того, як в Україні спала спека, а також було введено в експлуатацію декілька енергоблоків на АЕС.

Водночас за словами директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, ситуація може погіршитися ближче до зими.

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