Чи буде Зеленський на зустрічі з Путіним на Алясці: що каже Трамп

Президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час пресконференції.
Відповідаючи на питання, чи буде Зеленський брати участь в зустрічі на Алясці, Трамп заявив, що український президент "не був частиною цього".
"Я б сказав, що він міг би поїхати, але він був на багатьох зустрічах, він був на них три з половиною роки, і нічого не сталося", - сказав Трамп.
Нагадаємо, днями президент США Дональд Трамп заявив, що він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня.
У Кремлі таку інформацію підтвердили. Зокрема, помічник російського диктатора Юрій Ушаков розповів, що США і Росія - це "близькі сусіди", тому було ухвалено рішення про зустріч двох лідерів на Алясці.
За даними NBC, Білий дім розглядає варіант запросити президента України Володимира Зеленського.
