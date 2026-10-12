Чи буде вода в Києві під час блекаутів: у водоканалі пояснили сценарій на зиму

Під час тривалих відключень світла водопостачання Києва залежатиме від роботи насосів, а в морози окремою проблемою може стати замерзання труб і систем опалення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального директора Київводоканалу Сергія Горкуценка в інтерв'ю "Економічній правді".
Якщо місто повністю залишиться без електроенергії, водопостачання зупиниться. Якщо ж світло даватимуть кілька годин на добу, вода надходитиме під час роботи насосів.
Коли електрика зникає, водоканал зупиняє подачу води, але вона залишається в мережах. Після відновлення живлення насоси запускають знову, і вода повертається до будинків.
Водночас система водовідведення, за словами Горкуценка, продовжить працювати.
У багатоповерхівках вода може не доходити до верхніх поверхів, якщо через знеструмлення зупиняться насоси, які підтримують тиск. Деякі ОСББ уже встановили для такого обладнання інвертори й акумулятори.
Щоб знизити ризик замерзання труб і пошкодження внутрішніх комунікацій, у "Київводоканалі" радять:
Ці заходи можуть зменшити ризик аварій під час морозів.
За словами Горкуценка, минулого року проблеми з внутрішніми системами водопостачання виникали, зокрема, у новобудовах, де не завершили процедуру підключення. Найчастіше пошкоджувалися стояки гарячої води.
Водопровідні стояки зазвичай розташовані всередині будинку, а труби опалення часто проходять ближче до зовнішніх стін. Тому за тривалої відсутності тепла в сильні морози система опалення може бути вразливішою до замерзання.
Горкуценко також пояснив, що після припинення водопостачання вода в окремих ділянках стояка може стекти, якщо відкрити кран на нижньому поверсі. Проте це не гарантує захисту всіх комунікацій.
Нагадаємо, на початку жовтня в Києві почалися перебої з електро- та водопостачанням на тлі російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
8 жовтня в кількох районах правого берега столиці знизився тиск води через проблеми з електроживленням водопровідних об'єктів.
10 жовтня після російської атаки в столиці знову виникли перебої з водопостачанням. Причиною стали пошкодження енергетичного об'єкта в Київській області, що вплинули на енергозабезпечення міста.