Чи буде вода в Києві під час блекаутів: у водоканалі пояснили сценарій на зиму

Якщо місто повністю залишиться без електроенергії, водопостачання зупиниться. Якщо ж світло даватимуть кілька годин на добу, вода надходитиме під час роботи насосів.

Коли електрика зникає, водоканал зупиняє подачу води, але вона залишається в мережах. Після відновлення живлення насоси запускають знову, і вода повертається до будинків.

Водночас система водовідведення, за словами Горкуценка, продовжить працювати.

У багатоповерхівках вода може не доходити до верхніх поверхів, якщо через знеструмлення зупиняться насоси, які підтримують тиск. Деякі ОСББ уже встановили для такого обладнання інвертори й акумулятори.

Як підготувати будинок до морозів

Щоб знизити ризик замерзання труб і пошкодження внутрішніх комунікацій, у "Київводоканалі" радять:

Утеплити труби водопостачання та водовідведення в підвальних приміщеннях.

Перевірити запірну арматуру внутрішньобудинкових систем.

Оглянути вводи труб у будинок з боку вулиці.

Перевірити стан насосів і з'ясувати, чи є можливість забезпечити їх резервним живленням.

Звернутися до ОСББ або керуючої компанії, щоб перевірити внутрішні системи водопостачання та водовідведення.

Ці заходи можуть зменшити ризик аварій під час морозів.

Чому опалення може бути вразливішим за водопостачання

За словами Горкуценка, минулого року проблеми з внутрішніми системами водопостачання виникали, зокрема, у новобудовах, де не завершили процедуру підключення. Найчастіше пошкоджувалися стояки гарячої води.

Водопровідні стояки зазвичай розташовані всередині будинку, а труби опалення часто проходять ближче до зовнішніх стін. Тому за тривалої відсутності тепла в сильні морози система опалення може бути вразливішою до замерзання.

Горкуценко також пояснив, що після припинення водопостачання вода в окремих ділянках стояка може стекти, якщо відкрити кран на нижньому поверсі. Проте це не гарантує захисту всіх комунікацій.

