Будет ли вода в Киеве во время блекаутов: в водоканале объяснили сценарий на зиму

Если город полностью останется без электроэнергии, водоснабжение остановится. Если свет будет давать несколько часов в сутки, вода будет поступать во время работы насосов.

Когда электричество исчезает, водоканал останавливает подачу воды, но оно остается в сетях. После возобновления питания насосы запускают снова, и вода возвращается в дома.

В то же время система водоотвода, по словам Горкуценко, продолжит работу.

В многоэтажках вода может не доходить до верхних этажей, если из-за обесточивания остановятся поддерживающие давление насосы. Некоторые ОСМД уже установили для такого оборудования инверторы и аккумуляторы.

Как подготовить дом к морозам

Чтобы снизить риск замерзания труб и повреждения внутренних коммуникаций, в "Киевводоканале" советуют:

Утеплить трубы водоснабжения и водоотвода в подвальных помещениях.

Проверить запорную арматуру внутридомовых систем.

Осмотреть вводы труб в дом со стороны улицы.

Проверить состояние насосов и узнать, есть ли возможность обеспечить их резервным питанием.

Обратиться в ОСМД или управляющую компанию, чтобы проверить внутренние системы водоснабжения и водоотведения.

Эти меры могут снизить риск аварий во время морозов.

Почему отопление может быть уязвимее водоснабжения

По словам Горкуценко, в прошлом году проблемы с внутренними системами водоснабжения возникали в частности в новостройках, где не завершили процедуру подключения. Чаще повреждались стояки горячей воды.

Водопроводные стояки обычно расположены внутри дома, а трубы отопления часто проходят ближе к наружным стенам. Поэтому при длительном отсутствии тепла в сильные морозы система отопления может быть более уязвимой к замерзанию.

Горкуценко также пояснил, что после прекращения водоснабжения вода на отдельных участках стояка может стечь, если открыть кран на нижнем этаже. Однако это не гарантирует защиты всех коммуникаций.