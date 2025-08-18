Чи буде Україна значно скорочувати армію після війни? Відповідь Міноборони

Україна не планує різко знижувати чисельність Сил безпеки та оборони у разі завершення повномасштабної війни, адже ці сили є найкращою гарантією безпеки.
Як передає РБК-Україна, про це під час презентації Програми діяльності уряду повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Вона (армія - ред.) не буде різко зменшуватися після завершення цієї війни. Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", - сказав Шмигаль.
За його словами, забезпечені, вишколені Сили безпеки та оборони є найкращою гарантією безпеки України, саме тому їх кількість не планується різко зменшувати.
"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші Збройні сили, сильні Збройні сили, Сили безпеки і оборони", - додав міністр.
Він зазначив, що Україна веде перемовини із партнерами, якою має бути українська армія після завершення війни.
"Чи буде це мільйон, чи 800 тисяч, чи якась інша цифра, ми зараз прораховуємо і дійсно радимося із партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", - прокоментував Шмигаль.
Він додав, що наразі із партнерами обговорюється спільне фінансування української армії.
Нагадаємо, в середині січня президент Володимир Зеленський повідомив, що загальна чисельність української армії становить 880 тисяч осіб. Він підтвердив думку, що це велика армія і додав, що Україна "не грає у меседжі про скорочення", оскільки саме такі сили з допомогою партнерів стримують ворога.
В кінці 2024 року в Головному управління розвідки Міноборони повідомляли, що чисельність російської армії, яка воює в Україні становить близько 600 тисяч особового складу.