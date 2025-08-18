Чи буде Україна значно скорочувати армію після війни? Відповідь Міноборони

"Вона (армія - ред.) не буде різко зменшуватися після завершення цієї війни. Це буде дуже плавний і прорахований процес, і він буде не швидким, він буде плавним", - сказав Шмигаль.

За його словами, забезпечені, вишколені Сили безпеки та оборони є найкращою гарантією безпеки України, саме тому їх кількість не планується різко зменшувати.

"Після завершення цієї війни, Росія ще дуже довгий і тривалий час, можливо, завжди буде залишатися екзистенційною загрозою для України. Відповідно, найкращою нашою гарантією безпеки є наші Збройні сили, сильні Збройні сили, Сили безпеки і оборони", - додав міністр.

Він зазначив, що Україна веде перемовини із партнерами, якою має бути українська армія після завершення війни.

"Чи буде це мільйон, чи 800 тисяч, чи якась інша цифра, ми зараз прораховуємо і дійсно радимося із партнерами, який контингент українських Збройних сил має залишитися, щоб надійно захистити східний фланг Європи, східний фланг НАТО", - прокоментував Шмигаль.

Він додав, що наразі із партнерами обговорюється спільне фінансування української армії.