Будет ли Украина значительно сокращать армию после войны? Ответ Минобороны

"Она (армия - ред.) не будет резко уменьшаться после завершения этой войны. Это будет очень плавный и просчитанный процесс, и он будет не быстрым, он будет плавным", - сказал Шмыгаль.

По его словам, обеспеченные, вышколенные Силы безопасности и обороны являются лучшей гарантией безопасности Украины, именно поэтому их количество не планируется резко уменьшать.

"После завершения этой войны, Россия еще очень долгое и длительное время, возможно, всегда будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей нашей гарантией безопасности являются наши Вооруженные силы, сильные Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны", - добавил министр.

Он отметил, что Украина ведет переговоры с партнерами, какой должна быть украинская армия после завершения войны.

"Будет ли это миллион, или 800 тысяч, или какая-то другая цифра, мы сейчас просчитываем и действительно советуемся с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО", - прокомментировал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас с партнерами обсуждается совместное финансирование украинской армии.