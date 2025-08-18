RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Будет ли Украина значительно сокращать армию после войны? Ответ Минобороны

Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Сидоров

Украина не планирует резко снижать численность Сил безопасности и обороны в случае завершения полномасштабной войны, ведь эти силы являются лучшей гарантией безопасности.

Как передает РБК-Украина, об этом во время презентации Программы деятельности правительства сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

"Она (армия - ред.) не будет резко уменьшаться после завершения этой войны. Это будет очень плавный и просчитанный процесс, и он будет не быстрым, он будет плавным", - сказал Шмыгаль.

По его словам, обеспеченные, вышколенные Силы безопасности и обороны являются лучшей гарантией безопасности Украины, именно поэтому их количество не планируется резко уменьшать.

"После завершения этой войны, Россия еще очень долгое и длительное время, возможно, всегда будет оставаться экзистенциальной угрозой для Украины. Соответственно, лучшей нашей гарантией безопасности являются наши Вооруженные силы, сильные Вооруженные силы, Силы безопасности и обороны", - добавил министр.

Он отметил, что Украина ведет переговоры с партнерами, какой должна быть украинская армия после завершения войны.

"Будет ли это миллион, или 800 тысяч, или какая-то другая цифра, мы сейчас просчитываем и действительно советуемся с партнерами, какой контингент украинских Вооруженных сил должен остаться, чтобы надежно защитить восточный фланг Европы, восточный фланг НАТО", - прокомментировал Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас с партнерами обсуждается совместное финансирование украинской армии.

 

 

Напомним, в середине января президент Владимир Зеленский сообщил, что общая численность украинской армии составляет 880 тысяч человек. Он подтвердил мнение, что это большая армия и добавил, что Украина "не играет в месседжи о сокращении", поскольку именно такие силы с помощью партнеров сдерживают врага.

В конце 2024 года в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что численность российской армии, которая воюет в Украине составляет около 600 тысяч личного состава.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныДенис Шмыгаль