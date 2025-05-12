Чи буде Україна говорити в Стамбулі з кимось, крім Путіна: відповідь Єрмака

Україна готова до переговорів з Кремлем. Однак, мир можливий лише за умови реальних дій, а не імітації з боку РФ.
Про це в інтерв'ю в РБК-Україна розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.
Україна готова до переговорів із РФ, але ключові рішення ухвалює російський диктатор Володимир Путін.
"Зрозуміло, він делегуватиме технічні та підготовчі етапи – але ми розуміємо, на кого в підсумку все зав'язано", - сказав він.
За словами Єрмака, Україна не відмовляється від мирного процесу і готова до переговорів у будь-якому форматі, але наполягає на реальних кроках зі сторони РФ.
"Саме тому ми постійно наголошуємо: Україна готова до будь-яких форматів переговорів. Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу", - підкреслив Єрмак.
Він підкреслив, що ініціатива про 30-денне всеосяжне припинення вогню, яку підтримали США та європейські партнери, залишається чинною, і саме Москва має дати чітку відповідь.
"Сьогодні м'яч на боці Москви. Якщо Кремль дійсно зацікавлений у мирі – він знає, що потрібно робити. Україна – за мир, але не за його імітацію", – наголосив Єрмак.
10 травня в Києві відбулася зустріч лідерів "коаліції рішучих" - Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також прем'єри Великої Британії Кір Стармер і Польщі Дональд Туск.
Після переговорів вони та Володимир Зеленський провели спільну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
У результаті Україна оголосила про готовність до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи з 12 травня. Європейські лідери попередили, що на Москву чекає посилення санкцій, якщо вона відкине пропозицію.
Натомість диктатор Володимир Путін фактично проігнорував мирну пропозицію. Під час нічної пресконференції у Кремлі він заявив, що хоче відновити прямі переговори з Україною без умов - вже з 15 травня у Стамбулі.
У Кремлі уточнили, що мова йде про відновлення переговорного процесу з урахуванням позицій 2022 року та "ситуації на землі".
У відповідь президент Володимир Зеленський сказав, що Україна готова до діалогу лише після припинення вогню. Тим часом у Туреччині зазначили, що готові провести переговори.
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