Чи буде удар по "дому" Путіна? Зеленський відповів на чутки про розмову з Трампом

Удари по РФ

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що російським чиновникам, які працюють у Кремлі, доведеться з'ясовувати місцезнаходження найближчих бомбосховищ, якщо РФ не припинить війну.

Український лідер повідомив, що Україна має явну підтримку Дональда Трампа щодо ударів по цілях, розташованих в країні-агресорці, зокрема, збройових заводах і енергетичній інфраструктурі.

Зеленський наголосив, що після отримання Україною додаткової зброї великої дальності від Сполучених Штатів, її обов'язково використають.

РФ майже кожного дня повідомляє про нові атаки українських дронів. Сили оборони України б'ють по нафтобазах, НПЗ, оборонних заводах, стратегічних підприємствах і логістичних вузлах..

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року США дозволили Україні завдавати ударів ракетами ATACMS по об'єктах, розташованих на території країни-агресорки.

Першим став військовий об'єкт у Брянській області, куди прилетіло у ніч на 19 листопада. 20 листопада стало відомо, що ЗСУ вперше завдали удару Storm Shadow по території РФ.

Також ЗМІ повідомляли, що аналогічний дозвіл Україна отримала від урядів Великої Британії та Франції.