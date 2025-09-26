Будет ли удар по "дому" Путина? Зеленский ответил на слухи о разговоре с Трампом

Удары по РФ

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что российским чиновникам, которые работают в Кремле, придется выяснять местонахождение ближайших бомбоубежищ, если РФ не прекратит войну.

Украинский лидер сообщил, что Украина имеет явную поддержку Дональда Трампа относительно ударов по целям, расположенным в стране-агрессоре, в частности, оружейных заводах и энергетической инфраструктуре.

Зеленский отметил, что после получения Украиной дополнительного оружия большой дальности от Соединенных Штатов, его обязательно используют.

РФ почти каждый день сообщает о новых атаках украинских дронов. Силы обороны Украины бьют по нефтебазам, НПЗ, оборонным заводам, стратегическим предприятиям и логистическим узлам.

Как сообщалось, в ноябре 2024 года США разрешили Украине наносить удары ракетами ATACMS по объектам, расположенным на территории страны-агрессора.

Первым стал военный объект в Брянской области, куда прилетело в ночь на 19 ноября. 20 ноября стало известно, что ВСУ впервые нанесли удар Storm Shadow по территории РФ.

Также СМИ сообщали, что аналогичное разрешение Украина получила от правительств Великобритании и Франции.