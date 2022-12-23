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Чи буде сніг? Синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду на сьогодні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 23 грудня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Також не треба дивуватися дощу, туману та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Опади

"В західних, вночі і в північних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів", - йдеться в повідомленні.

Туман, вітер та ожеледиця

У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

"Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с", - додають в "Укргідрометцентрі".

Температура

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 1-6° тепла, у південній частині подекуди 7-10°.

Як повідомлялось, погоду в Україні на Новий рік 2023 року навряд чи можна буде назвати по-справжньому зимовою.

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