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Будет ли снег? Синоптики рассказали о погоде на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде на сегодня (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 23 декабря, в Украине облачно с прояснениями. Также не нужно удивляться дождю, туману и гололед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Осадки

"В западных, ночью и в северных областях небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков", - говорится в сообщении.

Туман, ветер и гололедица

В юго-восточной части ночью и утром местами туман. На дорогах западных и северных областей местами гололед.

"Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с", – добавляют в "Укргидрометцентре".

Температура

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 1-6° тепла, в южной части местами 7-10°.

Как сообщалось, погоду в Украине на Новый год 2023 года вряд ли можно будет назвать по-настоящему зимней.

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