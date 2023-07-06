Чи буде швидке звільнення Бахмута після деокупації Кліщіївки: думки експертів

Варто зазначити, що за даними військового командування, на Сході росіяни зосередили понад 180 000 осіб особового складу. На Бахмутському напрямку - близько 50 000.

Ворог добре підготувався до контрнаступу ЗСУ. Тому після того, як Сили оборони повернуть контроль над Кліщіївкою, не варто розраховувати на швидке звільнення Бахмута.

"Миттєвої операції як у Харківській області не буде. Тому що ворог чинить опір і намагається контратакувати. Думаю, тут треба бути досить обережними в оцінках перспектив українського контрнаступу. Надто вже ретельно противник підготувався, надто серйозні у нього там можливості та ресурси", - сказав військовий експерт Владислав Селезньов.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко більш оптимістичної думки з цього приводу. За його словами, якщо на флангах все складеться сприятливо, то місто може бути звільнено найближчим часом.

"А далі в перспективі ми можемо говорити, що буде звільнено не лише Бахмут, а й території, захоплені в ході наступальних дій минулої зими та восени, включаючи Соледар", - зазначив він.

ЗСУ мають успіх в районі Кліщіївки

Українські війська просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Надходить інформація про часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що окупанти нібито змушені відступати.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко розповів про тактичне значення Кліщіївки.

Про бої на південь від Бахмута і про те, чи варто чекати на його швидке звільнення, - читайте в матеріалі РБК-Україна.