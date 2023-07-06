Будет ли быстрое освобождение Бахмута после деоккупации Клищиевки: мнения экспертов

Следует отметить, что по данным военного командования, на Востоке россияне сосредоточили более 180 000 человек личного состава. На Бахмутском направлении - около 50 000.

Враг хорошо подготовился к контрнаступлению ВСУ. Поэтому после того, как Силы обороны вернут контроль над Клищиевкой, не стоит рассчитывать на скорейшее освобождение Бахмута.

"Мгновенной операции как в Харьковской области не будет. Потому что враг сопротивляется и пытается контратаковать. Думаю, здесь надо быть достаточно осторожными в оценках перспектив украинского контрнаступления. Уж очень тщательно противник подготовился, слишком серьезные у него там возможности и ресурсы", - сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко более оптимистического мнения на этот счет. По его словам, если на флангах все сложится благоприятно, то город может быть освобожден в ближайшее время.

"А дальше в перспективе мы можем говорить, что будет освобожден не только Бахмут, но и территории, захваченные в ходе наступательных действий прошлой зимой и осенью, включая Соледар", - отметил он.

ВСУ имеют успех в районе Клищиевки

Украинские войска продвигаются на северном и южном флангах у Бахмута. Поступает информация о частичных успехах в районе Клищиевки, а российская пропаганда разгоняет панику о том, что оккупанты якобы вынуждены отступать.

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко рассказал о тактическом значении Клищиевки.

О боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ждать его скорого освобождения, - читайте в материале РБК-Украина.