Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву

ЗМІ повідомили про зміни з 1 квітня

Раніше низка медіа поширила інформацію про запуск автоматичного обміну даними між реєстром "Оберіг", Податковою службою та Пенсійним фондом саме з 1 квітня.

Зокрема, йшлося про перевірку рівня зарплат, сплати єдиного соціального внеску та реальності штату на підприємствах.

Міноборони: це не відповідає дійсності

У міністерстві назвали цю інформацію хибною. За словами заступника міністра Євгена Мойсюка, реформа ТЦК - складне питання, яке не вирішується швидко.

"Реформа ТЦК - це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід", - сказав він.

Коли чекати змін

За словами заступника міністра, кожне рішення проходить перевірку на ефективність, тому поспіху немає.

"Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - додав Мойсюк.

