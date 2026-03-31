Чи буде реформа мобілізації з 1 квітня: у Міноборони зробили важливу заяву

13:25 31.03.2026 Вт
2 хв
Міноборони відповіло на чутки про мобілізацію
aimg Олена Чупровська
Фото: Зміни в роботі ТЦК з 1 квітня: у міністерстві спростували популярні чутки (Getty Images)

Міністерство оборони спростувало чутки про реформу мобілізації з 1 квітня. План змін буде оголошений пізніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства оборони України у Telegram.

Читайте також: Сирський оцінив мобілізацію в Україні

ЗМІ повідомили про зміни з 1 квітня

Раніше низка медіа поширила інформацію про запуск автоматичного обміну даними між реєстром "Оберіг", Податковою службою та Пенсійним фондом саме з 1 квітня.

Зокрема, йшлося про перевірку рівня зарплат, сплати єдиного соціального внеску та реальності штату на підприємствах.

Міноборони: це не відповідає дійсності

У міністерстві назвали цю інформацію хибною. За словами заступника міністра Євгена Мойсюка, реформа ТЦК - складне питання, яке не вирішується швидко.

"Реформа ТЦК - це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід", - сказав він.

Коли чекати змін

За словами заступника міністра, кожне рішення проходить перевірку на ефективність, тому поспіху немає.

"Кожне рішення проходить тест на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - додав Мойсюк.

Нагадуємо, на тлі дискусій навколо мобілізації РБК-Україна також з'ясовувало, у кого можуть забрати авто для ЗСУ і де це трапляється найчастіше.

Військовий юрист пояснив: приватне авто вилучити можуть лише якщо людина має більше одного транспортного засобу.

Частіше під вилучення потрапляє техніка підприємств - заводів і виробництв. Будь-яка передача авто має бути оформлена документально, інакше власник може оскаржити це в суді.

Також раніше Мінцифри спростувало чутки про повістки через "Дію". У міністерстві заявили, що електронні повістки в застосунку не розробляються і не плануються.

Заява з'явилася після того, як в соцмережах знову поширилися чутки про таку можливість на тлі розмов про реформу ТЦК.

