Чи буде перемир'я на 30 днів: у чому суть ідеї та чи згодні Україна й РФ

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Повне перемир'я: у чому суть

Ідея щодо тимчасового перемир'я була узгоджена на переговорах делегацій України та США в Джидді 11 березня.

Вашингтон запропонував встановити тимчасовий режим тиші на 30 днів із можливістю його продовження за взаємною згодою сторін.

Перемир'я має бути повним, тобто йдеться про припинення атак ракетами та дронами в повітрі, а також на морі й суходолі, включно з лінією бойового зіткнення.

Зазначимо, що напередодні переговорів Київ виступав з ініціативою припинення вогню в повітрі та на морі. Проте США запропонували поширити перемир'я на всю лінію фронту, на що Україна погодилася за умови взаємної згоди РФ. Вашингтон взяв на себе зобов'язання донести пропозицію до відома Москви.

Чому припинення вогню на 30 днів

Режим тиші запропоновано встановити на 30 днів, щоб запобігти "заморозці" конфлікту.

Як пояснив міністр закордонних справ України та учасник делегації на переговорах зі США Андрій Сибіга, тимчасове припинення вогню є спробою почати шлях до справедливого завершення війни.

"Чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню – бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт. Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб", – зазначив Сибіга.

На думку заступника керівника Офісу президента Андрія Жовкви, період 30-денного перемир'я може стати перевіркою серйозності намірів Росії.

"Цей період дуже просто пояснюється: саме упродовж 30 днів можна буде перевірити, наскільки РФ буде свідомою і не буде порушувати перемир'я. Це так званий тестовий період, коли всі сторони мають бути віддані відповідній угоді", – каже Жовква.

Позиція України

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна погодилася на пропозицію США про повне перемир'я, щоб показати готовність до миру.

Водночас, як наголосив глава держави, щоб режим припинення вогню запрацював, на нього має погодитися Росія. Тому ключовим завданням США стане переконання іншої сторони підтримати це рішення.

"Ми погоджуємось, і якщо "рускіє" погодяться – у той самий момент тиша запрацює", – пояснив президент.

У разі дотримання 30-денного перемир'я Київ разом із партнерами зможе підготувати робочі документи, які гарантуватимуть тривалий мир і безпеку, додав Зеленський.

"Україна готова до миру. Свою готовність припиняти війну чи продовжувати війну повинні показати і в Росії. Настав час для повної правди", – підсумував він.

Що сказав Путін про перемир'я

У Росії тримали паузу понад добу перш ніж оголосити офіційну позицію. За цей час посадовці непублічно висловлювали скептичні прогнози, а пропагандисти називали перемир'я "найвищою дурістю".

13 березня глава РФ Володимир Путін нарешті заявив, що підтримує 30-денне припинення вогню, але "з нюансами".

На його думку, перемир'я має бути таким, що "призведе до довгострокового миру й усуне початкові причини кризи".

Путін виступив проти того, щоб під час перемир'я в Україні проводилася мобілізація, підготовка військових та продовжувалося надання військової допомоги від Заходу. Також він висловив стурбованість щодо того, хто контролюватиме режим припинення вогню.

"Як Україна використовує ці 30 діб? Продовжить мобілізацію та запасеться зброєю? А якщо ні, хто контролюватиме, що нічого цього не буде? Хто визначатиме, чи порушується режим припинення вогню", – розмірковує Путін.

Окремо російський диктатор торкнувся питання бойових дій у Курській області. Він вважає, що українські військові зможуть вийти звідти лише двома способами: здатися в полон або загинути.

"Якщо ми припиняємо бойові дії на 30 діб, що це означає? Що всі, хто там перебуває, виходитимуть без бою? Ми їх звідти повинні випустити після того, як вони скоїли масу злочинів проти мирних громадян? Або українське керівництво дасть їм команду скласти зброю, просто здатися в полон? Як це буде? Незрозуміло", – каже лідер Кремля.

Як резюмував Путін, ідея припинення вогню є правильною, і РФ її підтримує, але "залишаються питання, які потрібно обговорити".

Варто зауважити, що 13 березня до Москви прибув спеціальний представник США Стів Віткофф для зустрічі з російськими представниками та, можливо, з президентом РФ.

Що буде, якщо РФ не погодиться

Американський президент Дональд Трамп висловив сподівання, що Штати зможуть домогтися від Росії припинення вогню, але в разі відмови Кремля наступить "дуже розчаровуючий момент для світу".

"Ми хотіли б домогтися припинення вогню з боку Росії... Багато деталей остаточної угоди вже обговорювали. Тепер подивимося, чи буде там Росія, і якщо ні, то це буде дуже розчаровуючий момент для світу", – вважає Трамп.

Глава Білого дому назвав сьогоднішню заяву президента РФ щодо перемир'я багатообіцяючою, але неповною. Він підтвердив свою готовність обговорити з Володимиром Путіним це питання.

Раніше Трамп пригрозив "руйнівними" наслідками, якщо Путін вирішить продовжувати війну, зокрема посиленням санкцій.

"Є речі, які ви можете зробити, які не будуть приємними у фінансовому сенсі. Я можу робити речі у фінансовому плані. Це було б дуже погано для Росії. Я не хочу цього робити, тому що я хочу миру". Ці "фінансові речі" можуть бути "руйнівними" для Москви", – заявив Трамп.

Своєю чергою міністр фінансів США Скотт Бессент допустив введення найжорсткіших санкцій проти Росії. За його словами, у разі необхідності рішення буде ухвалено без вагань.

Міністр пояснив, що такі кроки є частиною плану Трампа з підготовки до успішних мирних переговорів. Президент США "готовий чинити максимальний тиск на обидві сторони", зауважив Бессент.

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, допис у Facebook Андрія Сибіги, публікації CNBC, SkyNews, Укрінформ, "РІА Новини".