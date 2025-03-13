Будет ли перемирие на 30 дней: в чем суть идеи и согласны ли Украина и РФ

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Полное перемирие: в чем суть

Идея временного перемирия была согласована на переговорах делегаций Украины и США в Джидде 11 марта.

Вашингтон предложил установить временный режим тишины на 30 дней с возможностью его продления по взаимному согласию сторон.

Перемирие должно быть полным, то есть речь идет о прекращении атак ракетами и дронами в воздухе, а также на море и суше, включая линию боевого столкновения.

Отметим, что накануне переговоров Киев выступал с инициативой прекращения огня в воздухе и на море. Однако США предложили расширить перемирие на всю линию фронта, на что Украина согласилась при условии взаимного согласия РФ. Вашингтон взял на себя обязательство донести предложение до сведения Москвы.

Почему прекращение огня на 30 дней

Режим тишины предложено установить на 30 дней, чтобы предотвратить "заморозку" конфликта.

Как пояснил министр иностранных дел Украины и участник делегации на переговорах с США Андрей Сибига, временное прекращение огня является попыткой начать путь к справедливому завершению войны.

"Почему важно именно такое временное прекращение огня – потому что это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Речь идет лишь о попытке начать путь к завершению войны справедливым способом", – отметил Сибига.

По мнению замруководителя Офиса президента Андрея Жовквы, период 30-дневного перемирия может стать проверкой серьезности намерений России.

"Этот период очень просто объясняется: именно в течение 30 дней можно будет проверить, насколько РФ будет сознательна и не будет нарушать перемирие. Это так называемый тестовый период, когда все стороны должны быть отданы соответствующему соглашению", – говорит Жовква.

Позиция Украины

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина согласилась на предложение США о полном перемирии, чтобы показать готовность к миру.

В то же время, как подчеркнул глава государства, чтобы режим прекращения огня заработал, на него должна согласиться Россия. Поэтому ключевая задача США – убедить вторую сторону поддержать это решение.

"Мы соглашаемся, и если "русские" согласятся – в тот же момент тишина заработает", – объяснил президент.

В случае соблюдения 30-дневного перемирия Киев вместе с партнерами сможет подготовить рабочие документы, гарантирующие длительный мир и безопасность, добавил Зеленский.

"Украина готова к миру. Свою готовность прекращать войну или продолжать войну должны показать и в России. Пришло время для полной правды", – подытожил он.

Что сказал Путин о перемирии

В России держали паузу более суток, прежде чем объявить официальную позицию. За это время чиновники непублично высказывали скептические прогнозы, а пропагандисты называли перемирие "наибольшей глупостью".

13 марта глава РФ Владимир Путин наконец заявил, что поддерживает 30-дневное прекращение огня, но "с нюансами".

По его мнению, перемирие должно быть таким, которое "приведет к долгосрочному миру и устранит первоначальные причины кризиса".

Путин выступил против того, чтобы во время перемирия в Украине проводилась мобилизация, подготовка военных и продолжалось оказание военной помощи от Запада. Также он выразил обеспокоенность тем, кто будет контролировать режим прекращения огня.

"Как Украина использует эти 30 суток? Продолжит мобилизацию и запасется оружием? А если нет, кто будет контролировать, что ничего этого не будет? Кто будет определять, нарушается ли режим прекращения огня", – рассуждает Путин.

Отдельно российский диктатор затронул вопрос о боевых действиях в Курской области. Он считает, что украинские военные смогут выйти оттуда двумя способами: сдаться в плен или погибнуть.

"Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток, что это значит? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Или украинское руководство даст им команду сложить оружие, просто сдаться в плен? Как это будет?", – говорит лидер Кремля.

Как резюмировал Путин, идея прекращения огня правильная, и РФ ее поддерживает, но "остаются вопросы, которые нужно обсудить".

Следует отметить, что 13 марта в Москву прибыл специальный представитель США Стив Виткофф для встречи с российскими представителями и, возможно, с президентом РФ.

Что будет, если РФ не согласится

Американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Штаты смогут добиться от России прекращения огня, но в случае отказа Кремля наступит "очень разочаровывающий момент для мира".

"Мы хотели бы добиться прекращения огня со стороны России... Многие детали окончательного соглашения уже обсуждали. Теперь посмотрим, будет ли там Россия, и если нет, это будет очень разочаровывающий момент для мира", – считает Трамп.

Глава Белого дома назвал сегодняшнее заявление президента РФ о перемирии многообещающим, но неполным. Он подтвердил готовность обсудить с Владимиром Путиным данный вопрос.

Ранее Трамп пригрозил "разрушительными" последствиями, если Путин решит продолжать войну, в том числе усилением санкций.

"Есть вещи, которые вы можете сделать, которые не будут приятны в финансовом смысле. Я могу делать вещи в финансовом плане. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу мира". Эти "финансовые вещи" могут быть "разрушительными" для Москвы", – заявил Трамп.

В свою очередь, министр финансов США Скотт Бессент допустил введение самых жестких санкций против России. По его словам, в случае необходимости решение будет принято без колебаний.

Министр пояснил, что такие шаги являются частью плана Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам. Президент США "готов оказывать максимальное давление на обе стороны", отметил Бессент.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, сообщение в Facebook Андрея Сибиги, публикации CNBC, SkyNews, Укринформ, "РИА Новости".