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Чи буде нове підвищення податків у 2025 році: плани Мінфіну

Україна, Понеділок 30 грудня 2024 11:10
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Чи буде нове підвищення податків у 2025 році: плани Мінфіну Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наприкінці 2024 року Міністерство фінансів не вважає за потрібне знову підвищувати податки для українців у наступному році та у перспективі. Рішення цього року було вимушене та компромісне.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"На наступний рік ми не плануємо, на даний момент, ми не плануємо йти з пропозиціями про збільшення податків. В нас немає таких планів", - сказав він.

За його словами, поточні плани фіскального відомства, "дають нам основу казати, що ми не плануємо цього робити, і ми б воліли б уникнути цих кроків в найближчій перспективі.

Як зазначив міністр, у Мінфіні розуміють, що це досить болючі кроки для громадян України і для бізнесу.

Обґрунтування підвищення податків у 2024 році

Марченко заявив, що підвищення податків - "було вимушене болюче рішення". "Воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, з точки зору мене як міністра фінансів, воно лише частково задовольнило наші потреби", - сказав він.

За його словами, ключова була задача вирівняти ці баланси між потребами ЗСУ і нашими можливостями.

"І в цьому році, вибачте, у нас інших джерел, ніж фінансувати наші ЗСУ за рахунок податків в нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають природу і певні обмеження. Тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення, нам треба було спиратися на якусь стабільну базу", - додав він

Марченко сподівається, що підвищення податків знайде розуміння. "Тому що навіть спілкуючись з представниками бізнесу, громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношею з розумінням того, що кожна їх гривня піде на ЗСУ", - сказав він.

Підвищення податків

Нагадаємо, закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони будуть це робити з 1 січня.

Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ заявила про готовність підвищити податок на додану вартість (ПДВ) у разі потреби. У фонді також вважають це основним ресурсом додаткових доходів бюджету.

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