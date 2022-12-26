Чи буде комендантська година на Новий рік: які плани в областях України

Цьогоріч Новий рік в Україні пройде в умовах повномасштабної війни та загрози ракетних обстрілів. Крім того, разом із воєнним станом в Україні запроваджена комендантська година, яка на цей час діє майже у всіх областях країни.
РБК-Україна розповідає, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік.
Заступник київського міського голови Володимир Бондаренко заявив, що швидше за все, режим комендантської години на Новий рік буде діяти. Тому жодних великих святкувань в столиці цього року не буде. Він також додав, що під час повітряної тривоги ілюмінацію ялинки буде вимкнено.
В Харківській області не виключають запровадження цілодобової комендантської години на свята. А у Рівненській області рада оборони ще збирається обговорити це питання, однак голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у Новорічну ніч.
Прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева заявила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується, а ті, хто вийдуть на вулицю, ризикують опинитись у відділенні поліції.
"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий, є певні вимоги комендантської години", - сказала вона, додавши, що поліцейські можуть перевіряти документи громадян, а порушників доставляти у відділок.
Поки що в жодній області України не оголосили про зміну тривалості комендантської години на свята.
Наразі комендантська година по областях дія таким чином:
Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, як наслідок у українців не буде трьох додаткових вихідних на новорічні свята.
Раніше ми писали, що на Полтавщині заборонять особам до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.
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