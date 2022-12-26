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Чи буде комендантська година на Новий рік: які плани в областях України

Фото: чи буде комендантська година на Новий рік (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Цьогоріч Новий рік в Україні пройде в умовах повномасштабної війни та загрози ракетних обстрілів. Крім того, разом із воєнним станом в Україні запроваджена комендантська година, яка на цей час діє майже у всіх областях країни.

РБК-Україна розповідає, чи планують в Україні скасовувати обмеження на Новий рік.

Заступник київського міського голови Володимир Бондаренко заявив, що швидше за все, режим комендантської години на Новий рік буде діяти. Тому жодних великих святкувань в столиці цього року не буде. Він також додав, що під час повітряної тривоги ілюмінацію ялинки буде вимкнено.

В Харківській області не виключають запровадження цілодобової комендантської години на свята. А у Рівненській області рада оборони ще збирається обговорити це питання, однак голова Рівненської ОВА Віталій Коваль заявив, що влада не планує послаблювати режим комендантської години у Новорічну ніч.

Що кажуть в Нацполіції

Прес-секретар голови Національної поліції Мар'яна Рева заявила, що комендантська година в Україні на новорічну ніч не скасовується, а ті, хто вийдуть на вулицю, ризикують опинитись у відділенні поліції.

"Люди повинні розуміти, що незалежно від того, який день у нас - святковий чи несвятковий, є певні вимоги комендантської години", - сказала вона, додавши, що поліцейські можуть перевіряти документи громадян, а порушників доставляти у відділок.

Поки що в жодній області України не оголосили про зміну тривалості комендантської години на свята.

Наразі комендантська година по областях дія таким чином:

  • Дніпропетровська область - з 00:00 до 05:00.
  • Вінницька область - 00:00 до 05:00.
  • Волинська область - з 00:00 до 05:00.
  • Житомирська область - з 00:00 до 05:00.
  • Чернігівська область - з 23:00 до 04:00.
  • Хмельницька область - з 00:00 до 05:00.
  • Івано-Франківська область - 23:00 до 05:00.
  • Запорізька область - з 23:00 до 05:00.
  • Миколаївська область - з 00:00 до 05:00 (не поширюється на деокуповані території).
  • Одеська область - з 23:00 до 05:00.
  • Полтавська область - з 23:00 до 05:00.
  • Сумська область - з 23:00 до 04:00.
  • Тернопільська область - з 23:00 до 05:00.
  • Херсонська область - з 19:00 до 06:30.
  • Черкаська область - з 23:00 до 05:00.
  • Чернівецька область - з 00:00 до 05:00.
  • Луганська область - з 21:00 до 05:00.
  • Донецька область - з 21:00 до 05:00.
  • Закарпатська область - комендантської години немає.

Нагадаємо, у період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, як наслідок у українців не буде трьох додаткових вихідних на новорічні свята.

Раніше ми писали, що на Полтавщині заборонять особам до 14 років перебувати на вулиці без супроводу дорослих з 21:00 до 07:00.

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Комендантська годинаНовий рік