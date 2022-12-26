Будет ли комендантский час на Новый год: какие планы в областях Украины

Заместитель киевского городского головы Владимир Бондаренко заявил, что, скорее всего, режим комендантского часа на Новый год будет действовать. Поэтому никаких больших празднований в столице в этом году не будет. Он также добавил, что во время воздушной тревоги иллюминация елки будет выключена.

В Харьковской области не исключают введения круглосуточного комендантского часа в праздники. А в Ровенской области совет обороны еще намерен обсудить этот вопрос, однако глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что власти не планируют ослаблять режим комендантского часа в Новогоднюю ночь.

Что говорят в Нацполиции

Пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева заявила, что комендантский час в Украине на новогоднюю ночь не отменяется, а те, кто выйдет на улицу, рискуют оказаться в отделении полиции.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный, есть определенные требования комендантского часа", - сказала она, добавив, что полицейские могут проверять документы граждан, а нарушителей доставлять в отделение.

Пока что ни в одной области Украины не объявили об изменении продолжительности комендантского часа на праздники.

В настоящее время комендантский час по областям действует следующим образом: