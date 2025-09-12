Чи буде Кіпр заморожувати російські активи: відповідь посла

"Щодо заморожування російських активів, Кіпр не діятиме самостійно, а слідуватиме консенсусу ЄС. Будь-яке рішення про заморожування активів потребуватиме одностайної згоди ЄС, що є складним. Деякі країни-члени ЄС спрямували обмежені кошти на оборону, але це часто вимагає рішень на національному рівні та змін у банківському законодавстві", - пояснив Фірілас.

За його словами, великі країни ЄС мають значно більше російських активів, ніж Кіпр.

"Кіпр потрапляє в заголовки, тому що його легше вказати як ціль, але основна частина російських грошей перебуває в інших місцях", - зазначив він.

Варто зазначити, що Фірілас під час спілкування з журналістами зауважив, що обсяг російських грошей на Кіпрі значно зменшився. На його думку, це відбулось з двох причин.

"Президент Росії (Володимир Путін, - ред.) вимагав повернення коштів, і частина з них перемістилася до Туреччини, а також Кіпр посилив заходи проти відмивання грошей, тісно співпрацюючи зі США, зокрема через офіс ФБР на Кіпрі, та з ЄС. Хоча проблема не зникла повністю, російська фінансова присутність на Кіпрі значно скоротилася, і Кіпр підтримує позицію ЄС щодо України", - зауважив він