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Чи буде в Києві тотальне відключення світла через ракетний удар: відповідь Yasno

Фото: тотальне відключення світла в Києві вводитись поки не буде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві введено екстрені відключення світла через сьогоднішні ракетні атаки, але в тотальному відключенні електроенергії поки що потреби немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook гендиректора Yasno Сергія Коваленка.

"Є прильоти у трьох областях, але де саме і як серйозно, поки говорити не будемо. Енергетики вже працюють над відновленням. У Києві зараз екстрені відключення через атаки. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Велика частина міста - зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіка", - зазначив Коваленко.

За його словами, більше деталей буде відомо трохи згодом. Він також зазначив, що не варто "атакувати" колл-центри, оскільки оператори не мають актуальної інформації про те, коли буде відновлення світла за конкретною адресою.

Раніше повідомлялося, що українські сили в ході російської ракетної атаки 5 груднязбили близько 60 із понад 70 ракет.

Також нагадаємо, що ракети потрапили до енергетичних об'єктів у трьох областях, що призвело до чергових аварійних відключень.

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КиївЕлектроенергіявідключеня світла