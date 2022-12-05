RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будет ли в Киеве тотальное отключение света из-за ракетного удара: ответ Yasno

Фото: тотальное отключение света в Киеве вводиться пока не будет (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве введены экстренные отключения света из-за сегодняшних ракетных атак, но в тотальном отключении электроэнергии пока необходимости нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гендиректора Yasno Сергея Коваленко.

"Есть прилеты в трех областях, но где именно и как серьезно, пока говорить не будем. Энергетики уже работают над восстановлением. В Киеве сейчас экстренные отключения из-за атак. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графику", - отметил Коваленко.

По его словам, больше деталей будет известно немного позже. Он также отметил, что не стоит "атаковать" колл-центры, так как у операторов нет актуальной информации о том, когда будет восстановление света по конкретному адресу.

Ранее сообщалось, что украинские силы в ходе российской ракетной атаки 5 декабря сбили порядка 60 из более 70 ракет.

Также напомним, что ракеты попали в энергетические объекты в трех областях, что привело к очередным аварийным отключениям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевЭлектроэнергиявідключеня світла