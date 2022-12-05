Будет ли в Киеве тотальное отключение света из-за ракетного удара: ответ Yasno

"Есть прилеты в трех областях, но где именно и как серьезно, пока говорить не будем. Энергетики уже работают над восстановлением. В Киеве сейчас экстренные отключения из-за атак. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графику", - отметил Коваленко.

По его словам, больше деталей будет известно немного позже. Он также отметил, что не стоит "атаковать" колл-центры, так как у операторов нет актуальной информации о том, когда будет восстановление света по конкретному адресу.