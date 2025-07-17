Чи буде Іран знову атакувати Ізраїль: військовий експерт дав відповідь

Іран попри втрату військових можливостей, все ще може атакувати Ізраїль. Проте наврядчи це буде робити зараз з власної ініціативи.
Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт з Ізраїлю Давід Шарп.
За його словами, Іран зазнав поразки, в тому числі і репутаційної. Однак це не розгром і це не означає, що у Тегерана немає чим атакувати Ізраїль.
"Військові можливості значно зменшилися, але це не означає, що у Ірану прямо зараз немає чим атакувати Ізраїль. Іран може атакувати Ізраїль балістичними ракетами, може безпілотниками, і робити це відносно інтенсивно. Іран програв лише битву у війні, яка продовжується", - зазначив Давід Шарп.
Водночас він додав, що сьогодні Іран навряд чи з власної ініціативи захоче завдавати несподіваного удару по Ізраїлю. Звісно, це виключати неможна, але б це явно було б не за військовою логікою.
"Серед іншого тому, що Іран зазнав важкого удару, його ППО виявилася абсолютно неспроможною проти ізраїльської авіації", - пояснив експерт.
Шарп зазначив, що наразі Ірану потрібно відносити свої оборонні можливості, і при цьому ще й виправити помилки, через які протиповітряна оборона виявилися неефективною.
За словами експерта, це довготривале і дороге завдання, а головне - не зовсім зрозуміло, як саме потрібно виправляти вразливості ППО. Шарп припускає, що Іран може взяти тактичну паузу у протистоянні з Ізраїлем, приміром, до кінця каденції президента США Дональда Трампа.
Додатковим стримуючим чинником для Ірану є послаблення союзних Ірану організацій в Лівані, Іраку та Ємені. Ще минулого року Ізраїль їх послабив, знищивши керівництво та значну частку військового потенціалу Хезболли і ХАМАС.
Крім того, в Сирії впав орієнтований на Іран режим Башара Асада. Наразі хоч якась небезпека існує хіба що з боку єменських хуситів, які час від часу запускають ракети по Ізраїлю. Імовірно, загроза з цього напрямку буде актуальною і надалі.
Також зазначимо, що хусити атакують судна, що проходять через Червоне море, а це створює проблеми для міжнародної торгівлі. Втім, це проблема не лише Ізраїлю, тож для її вирішення можливо залучити інші країни.
Разом з тим, не варто виключати, що Іран спробує організувати теракти проти громадян чи дипломатичних установ Ізраїлю в інших країнах. Таке вже траплялося в минулому. Зокрема, слід згадати підрив Ізраїльського культурного центру в Буенос-Айресі 1994-го чи підрив автобуса з ізраїльськими туристами в Болгарії 2012-го.
В цій ситуації все залежить від підходу, який обере Ізраїль відносно Ірану. В Єрусалимі готові до поновлення ударів, проте, ймовірно, вдадуться до таких кроків, коли відновлення іранської ракетної і ядерної програм знову значно просунеться.
Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати військові та ядерні об'єкти Ірану. Крім того, Ізраїль ліквідував низку високопоставлених іранських командирів, а також учених-атомників.
Це, своєю чергою, викликало відповідну реакцію Тегерана, який почав щоденні обстріли балістикою.
Трохи згодом, 22 червня, до протистояння долучилися США. Зокрема, Америка атакувала три ключові ядерні об'єкти Ірану, після чого Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Тегерана нібито була повністю знищена.
Однак у ЗМІ, які посилалися в тому числі на американську розвідку, писали, що це не зовсім так, і що Іран напередодні ударів США вивіз збагачений уран.
Проте якщо говорити про саму війну, вже через 12 днів від ї початку, 24 червня, Трамп оголосив, що між Ізраїлем та Іраном було досягнуто перемир'я. Відтоді активне протистоянне було закінчено.
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