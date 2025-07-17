Будет ли Иран снова атаковать Израиль: военный эксперт дал ответ

По его словам, Иран потерпел поражение, в том числе и репутационное. Однако это не разгром и это не означает, что у Тегерана нет чем атаковать Израиль.

"Военные возможности значительно уменьшились, но это не значит, что у Ирана прямо сейчас нечем атаковать Израиль. Иран может атаковать Израиль баллистическими ракетами, может беспилотниками, и делать это относительно интенсивно. Иран проиграл лишь битву в войне, которая продолжается", - отметил Давид Шарп.

В то же время он добавил, что сегодня Иран вряд ли по собственной инициативе захочет наносить неожиданный удар по Израилю. Конечно, это исключать нельзя, но это явно было бы не по военной логике.

"Среди прочего потому, что Иран подвергся тяжелому удару, его ПВО оказалась абсолютно несостоятельной против израильской авиации", - пояснил эксперт.

Шарп отметил, что сейчас Ирану нужно относить свои оборонительные возможности, и при этом еще и исправить ошибки, из-за которых противовоздушная оборона оказались неэффективной.

По словам эксперта, это долговременная и дорогостоящая задача, а главное - не совсем понятно, как именно нужно исправлять уязвимости ПВО. Шарп предполагает, что Иран может взять тактическую паузу в противостоянии с Израилем, к примеру, до конца каденции президента США Дональда Трампа.

Что еще ослабляет Иран, но создает проблемы Израилю

Дополнительным сдерживающим фактором для Ирана является ослабление союзных Ирану организаций в Ливане, Ираке и Йемене. Еще в прошлом году Израиль их ослабил, уничтожив руководство и значительную часть военного потенциала Хезболлы и ХАМАС.

Кроме того, в Сирии упал ориентированный на Иран режим Башара Асада. Сейчас хоть какая-то опасность существует разве что со стороны йеменских хуситов, которые время от времени запускают ракеты по Израилю. Вероятно, угроза с этого направления будет актуальной и в дальнейшем.

Также отметим, что хуситы атакуют суда, проходящие через Красное море, а это создает проблемы для международной торговли. Впрочем, это проблема не только Израиля, поэтому для ее решения возможно привлечь другие страны.

Вместе с тем, не стоит исключать, что Иран попытается организовать теракты против граждан или дипломатических учреждений Израиля в других странах. Такое уже случалось в прошлом. В частности, следует вспомнить подрыв Израильского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994-м или подрыв автобуса с израильскими туристами в Болгарии в 2012-м.

В этой ситуации все зависит от подхода, который выберет Израиль в отношении Ирана. В Иерусалиме готовы к возобновлению ударов, однако, вероятно, прибегнут к таким шагам, когда восстановление иранской ракетной и ядерной программ снова значительно продвинется.