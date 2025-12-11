Чи буде енергетичне перемир'я і коли можливе припинення вогню: що каже Зеленський

Повне припинення вогню

"Сполучені Штати Америки після неодноразових переговорів із російською стороною вважають, що повний сізфаєр (перемир'я - ред.) може настати тільки за умови підписання рамкової угоди. На мій погляд, не секрет, що росіяни не підуть на сізфаєр, якщо немає жодної угоди", - сказав президент.

Він також звернув увагу, що позиція України не змінилася - повне припинення вогню є необхідним.

Енергетичне перемир'я

При цьому коментуючи можливість енергетичного перемир'я і перемир'я на воді, Зеленський розповів, що над таким планом працювала Туреччина. Про це заявляв турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Він хотів організацію відповідної зустрічі - спочатку на рівні команд, а потім на рівні лідерів. Я сказав йому, що ми готові. Сполучені Штати Америки сьогодні вважають, що ми близькі до угоди, давайте зробимо і буде одразу сізфаєр всюди, а потім почнемо різні інші кроки", - пояснив глава української держави.

Він припустив, що таку позицію США зайняли після того, як росіяни їх попередили, що перемир'я без підписання угоди не буде.