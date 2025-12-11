Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский

США на данный момент считают, что полное прекращение огня между Украиной и Россией возможно только после подписания рамочного соглашения. При этом отдельно энергетическое перемирие в Вашингтоне не рассматривают.
Об этом во время встречи с журналистами заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
"Соединенные Штаты Америки после неоднократных переговоров с российской стороной считают, что полный сизфайер (перемирие - ред.) может наступить только при подписании рамочного соглашения. На мой взгляд, не секрет, что россияне не пойдут на сизфайер, если нет никакого соглашения", - сказал президент.
Он также обратил внимание, что позиция Украины не изменилась - полное прекращение огня является необходимым.
При этом комментируя возможность энергетического перемирия и перемирия на воде, Зеленский рассказал, что над таким планом работала Турция. Об этом заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Он хотел организацию соответствующей встречи - сначала на уровне команд, а затем на уровне лидеров. Я сказал ему, что мы готовы. Соединенные Штаты Америки сегодня считают, что мы близки к соглашению, давайте сделаем и будет сразу сизфаер повсюду, а затем начнем разные другие шаги", - объяснил глава украинского государства.
Он предположил, что такую позицию США заняли после того, как россияне их предупредили, что перемирия без подписания сделки не будет.
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что справедливый мир для Украины - это завершение войны без предварительных условий и без отказа от территорий.
Также генерал отмечал, что сначала стороны должны установить полное прекращение огня и только потом начинать переговоры.
Сырский обратил внимание, что любой другой формат является неприемлемым для Украины.