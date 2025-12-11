Будет ли энергетическое перемирие и когда возможно прекращение огня: что говорит Зеленский

Полное прекращение огня

"Соединенные Штаты Америки после неоднократных переговоров с российской стороной считают, что полный сизфайер (перемирие - ред.) может наступить только при подписании рамочного соглашения. На мой взгляд, не секрет, что россияне не пойдут на сизфайер, если нет никакого соглашения", - сказал президент.

Он также обратил внимание, что позиция Украины не изменилась - полное прекращение огня является необходимым.

Энергетическое перемирие

При этом комментируя возможность энергетического перемирия и перемирия на воде, Зеленский рассказал, что над таким планом работала Турция. Об этом заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Он хотел организацию соответствующей встречи - сначала на уровне команд, а затем на уровне лидеров. Я сказал ему, что мы готовы. Соединенные Штаты Америки сегодня считают, что мы близки к соглашению, давайте сделаем и будет сразу сизфаер повсюду, а затем начнем разные другие шаги", - объяснил глава украинского государства.

Он предположил, что такую позицию США заняли после того, как россияне их предупредили, что перемирия без подписания сделки не будет.