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Чи буде додаткова мобілізація: Маляр пояснила, від чого це залежить

Фото: Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України (гfacebook.com/ganna.maliar)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні наразі не очікується додаткова мобілізація. Водночас усе залежатиме від ситуації на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

Коментуючи ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо продовження воєнного стану і мобілізації, Маляр зазначила, що станом на сьогодні у Генштабі вистачає тих людей, які були мобілізовані.

Водночас вона додала, що необхідно бути готовими до усіх варіантів розвитку подій.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто, до 19 лютого наступного року.

Як відзначив секретар РНБО Олексій Данілов, мобілізація в Україні йде за планом і зараз немає потреби у додатковому наборі.

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Міністерство оборони України