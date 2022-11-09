Будет ли дополнительная мобилизация: Маляр объяснила, от чего это зависит

В Украине пока не ожидается дополнительная мобилизация. В то же время все будет зависеть от ситуации на фронте.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продолжению военного положения и мобилизации, Маляр отметила, что по состоянию на сегодняшний день в Генштабе хватает тех людей, которые были мобилизованы.
"Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать различные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовыми к развитию всех этих сценариев", - заявила Маляр.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 дней. То есть до 19 февраля следующего года.
Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, мобилизация в Украине идет по плану и сейчас нет необходимости в дополнительном наборе.
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