Будет ли дополнительная мобилизация: Маляр объяснила, от чего это зависит

В Украине пока не ожидается дополнительная мобилизация. В то же время все будет зависеть от ситуации на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.

Комментируя инициативу президента Украины Владимира Зеленского по продолжению военного положения и мобилизации, Маляр отметила, что по состоянию на сегодняшний день в Генштабе хватает тех людей, которые были мобилизованы. "Но мы все должны осознавать, что в стране идет война. Мы можем предполагать различные сценарии развития событий и мы с вами в принципе должны быть готовыми к развитию всех этих сценариев", - заявила Маляр.