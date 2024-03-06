Чи буде дефіцит електроенергії влітку: прогноз "Укренерго"

Як зазначив Зайченко, зима 2024 року була досить холодна, був тривалий період низьких температур близько 15 градусів морозу, і атомна енергетика працювала на повну потужність 7,5 ГВт, теплова генерація також працювала на максимальній потужності.

За його словами, баланс було досягнуто тільки завдяки високим рівням води в Дніпрі та роботі ГЕС.

"Зараз повинна початися ремонтна кампанія по НАЕК "Енергоатом", - сказав він.

Головний диспетчер НЕК "Укренерго" зазначив, що заплановані ремонти обладнання на атомних електростанціях.

"Що стосується літнього періоду… дефіцит електроенергії в нас не планується", - сказав Зайченко.

Зима 2023-2024 років

Нагадаємо, перед початком опалювального сезону представники української влади попереджали про складну зиму. Однак, на відміну від минулого року, масованих відключень світла цього року не було.

За оцінками НБУ, дефіцит е/е у IV кварталі становив лише близько 3%, що менше за попередні очікування (5%). Дефіцит був переважно локальним та майже повністю компенсувався імпортом е/е, тож не мав додаткового негативного впливу на економічну активність.

НБУ очікує незначний дефіцит електроенергії в Україні до кінця опалювального сезону. У подальшому завдяки ремонтам та поставкам нового обладнання дефіциту е/е не очікується.

Водночас в "Укренерго" радять не розслаблятися, оскільки ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку.