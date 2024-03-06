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Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз "Укрэнерго"

Фото: Дефицита электроэнергии в Украине не ожидается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Укрэнерго" не ожидает дефицита электроэнергии в Украине летом 2024 года в период проведения ремонтной кампании на атомных электростанциях.

Об этом сказал директор по управлению ОЭС Украины - главный диспетчер "Укрэнерго" Виталий Зайченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на мероприятие "Energy Security Talks. Очередная "военная" зима позади. Состояние энергосистемы".

Как отметил Зайченко, зима 2024 года была достаточно холодной, был длительный период низких температур около 15 градусов мороза, и атомная энергетика работала на полную мощность 7,5 ГВт, тепловая генерация также работала на максимальной мощности.

По его словам, баланс был достигнут только благодаря высоким уровням воды в Днепре и работе ГЭС.

"Сейчас должна начаться ремонтная кампания по НАЭК "Энергоатом"", - сказал он.

Главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" отметил, что запланированы ремонты оборудования на атомных электростанциях.

"Что касается летнего периода... дефицита электроэнергии у нас не планируется", - сказал Зайченко.

Зима 2023-2024 годов

Напомним, перед началом отопительного сезона представители украинской власти предупреждали о сложной зиме. Однако в отличие от прошлого года массированных отключений света в этом году не было.

По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.

В то же время в "Укрэнерго" советуют не расслабляться, поскольку враг может атаковать энергосистему не только зимой.

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УкрэнергоОтключения света