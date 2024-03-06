Будет ли дефицит электроэнергии летом: прогноз "Укрэнерго"

Как отметил Зайченко, зима 2024 года была достаточно холодной, был длительный период низких температур около 15 градусов мороза, и атомная энергетика работала на полную мощность 7,5 ГВт, тепловая генерация также работала на максимальной мощности.

По его словам, баланс был достигнут только благодаря высоким уровням воды в Днепре и работе ГЭС.

"Сейчас должна начаться ремонтная кампания по НАЭК "Энергоатом"", - сказал он.

Главный диспетчер НЭК "Укрэнерго" отметил, что запланированы ремонты оборудования на атомных электростанциях.

"Что касается летнего периода... дефицита электроэнергии у нас не планируется", - сказал Зайченко.

Зима 2023-2024 годов

Напомним, перед началом отопительного сезона представители украинской власти предупреждали о сложной зиме. Однако в отличие от прошлого года массированных отключений света в этом году не было.

По оценкам НБУ, дефицит э/э в IV квартале составил лишь около 3%, что меньше предыдущих ожиданий (5%). Дефицит был преимущественно локальным и почти полностью компенсировался импортом э/э, поэтому не оказывал дополнительного негативного влияния на экономическую активность.

НБУ ожидает незначительный дефицит электроэнергии в Украине к концу отопительного сезона. В дальнейшем благодаря ремонтам и поставкам нового оборудования дефицита э/э не ожидается.

В то же время в "Укрэнерго" советуют не расслабляться, поскольку враг может атаковать энергосистему не только зимой.