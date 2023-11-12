Чи брала Україна раніше ППО в оренду: відповідь Ігната

Як пояснив Ігнат, надання засобів ППО в оренду не є поширеною практикою через їх дефіцит у всьому світі.

“Були випадки, коли Україна брала комплекс для захисту певного об’єкта, щоб особовий склад вивчився на ньому працювати. Цей комплекс повернуто і це не є якимось поширеним явищем. Ніхто ППО не дасть в оренду. Його мало і кожна країна захищає свій повітряний простір і національні інтереси”, - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ.

ППО для України

Протиповітряна оборона залишається пріоритетом щодо допомоги від наших партнерів й союзників. Зокрема, це неодноразово ставало однією із головних тем для переговорів під час засідання "Рамштайну".

За словами президент України Володимира Зеленського, ймовірно, що енергетичний терор Російської Федерації цієї зими може посилитись. Також він розповів про те, що наша країна просить у деяких союзників системи ППО лише на зиму на тлі можливих атак.

В жовтні Юрій Ігнат підтвердив інформацію про те, що Україна візьме в оренду системи протиповітряної оборони, аби посилити свій захист. Водночас країни, які нададуть таку послугу, не розкриваються.