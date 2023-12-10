Чи блокуватимуть кордон під час протесту угорських перевізників: що кажуть в ДПСУ

"Угорці повідомили, що 11 грудня близько 11:00 може початися демонстрація на напрямку "Захонь-Чоп", - заявив Демченко.

Речник ДПСУ додав, що угорські колеги також повідомили про те, що блокування кордону начебто не відбуватиметься.

Станом на зараз на вищезгаданому пункті пропуску чекають чергу близько 1000 вантажівок, але інтенсивність руху триває.

Блокада кордону

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг є страйк польських перевізників, які вимагають повернення системи дозволів для нашої країни. Яка наразі ситуація на кордоні з Польщею, можна прочитати за посиланням.

Тим часом Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE заявила про те, що поліція дозволила угорським перевізникам провести акцію протесту на кордоні з Україною біля пункту пропуску "Загонь-Чоп". Останні також вимагатимуть скасування "транспортного безвізу". Акцію протесту планують провести 11 грудня.