RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Будут ли блокировать границу во время протеста венгерских перевозчиков: что говорят в ГПСУ

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 декабря, может начаться протест венгерских перевозчиков. В Венгрии тем временем заявили, что блокирование границы не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Венгры сообщили, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация на направлении "Захонь-Чоп", - заявил Демченко. 

Представитель ГПСУ добавил, что венгерские коллеги также сообщили о том, что блокирование границы вроде бы не будет происходить. 

По состоянию на сейчас на вышеупомянутом пункте пропуска ждут очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.

Блокада границы 

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей является забастовка польских перевозчиков, которые требуют возвращения системы разрешений для нашей страны. Какова сейчас ситуация на границе с Польшей, можно прочитать по ссылке.

Между тем Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE заявила о том, что полиция разрешила венгерским перевозчикам провести акцию протеста на границе с Украиной возле пункта пропуска "Загонь-Чоп". Последние также будут требовать отмены "транспортного безвиза". Акцию протеста планируют провести 11 декабря.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия