Чи били росіяни по портах піcля переговорів у Саудівській Аравії: відповідь МВС

"По факту, головна вимога, що стосувалася недопущення обстрілів портової інфраструктури цивільної, то вони (обстріли - ред.) не відбувалися", - заявив він.

Також він додав, що вже другу добу ворог не виводив кораблі до акваторії Азово-Чорноморського регіону. За словами Плетенчука, таке спостерігалось й раніше. Наприклад, минулого тижня росіяни не виводили до акваторії кораблі протягом шести днів. Після цього запустили підводні човни, які зрештою повернулись до пункту базування Новоросійськ.

"Останній обстріл був 11 березня. Внаслідок нього загинули четверо сирійських моряків. Також було пошкоджено зерновоз, який мав наступного ранку вийти з порту до Алжиру", - розповів Плетенчук.