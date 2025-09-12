UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Чи атакували російські дрони логістичний хаб НАТО у Жешуві: що каже Сікорський

Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Польщі не може підтвердити, що під час атаки у ніч на 10 вересня російські дрони прямували на логістичний хаб НАТО у Жешуві.

Як передає кореспондент РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив під час спільної пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Я не можу підтвердити або спростувати це, тому що дрони було збито. Я думаю, про це треба говорити з військовими експертами. Я розумію, що може бути багато спекуляцій навколо цього, але у мене немає відповіді", - сказав Сікорський.

Він зазначив, що вторгнення російських дронів в повітряний простір Польщі - це "момент істини".

"Тому, що вони залетіли не лише з України, а й Білорусі і йшлося про процес, який тривав сім годин", - додав глава МЗС Польщі.

 

Атака дронів на Польщу

Нагадаємо, під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі. Більшість - з території Білорусі. При цьому силам ППО вдалося збити чотири безпілотники.

За останньою інформацією, у Польщі знайшли уламки 16 російських безпілотників, які залетіли на її територію під час атаки. Один з дронів упав на територію військової бази. Уламки збитих безпілотників знайшли у 11 населених пунктах Польщі.

У зв'язку з російською атакою НАТО застосувало 4 статтю. Це дозволить державам-членам обговорити ситуацію з союзниками у Північноатлантичній раді.

За інформацією ЗМІ, Росія могла намагатися атакувати базу НАТО на території Польщі. Частина безпілотників РФ летіли в її напрямку.

НАТОПольщаМИД ПольшиАтака дронів