Четыре украинские теннисистки с побед стартовали на US Open-2020

Четыре украинки преодолели первый круг US Open-2020 (Открытого чемпионата США по теннису), проходящего в Нью-Йорке. С побед в основной сетке начали выступления Марта Костюк, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская.

Об этом сообщается на сайте соревнований.

Костюк всего за 59 минут разгромила российскую теннисистку Дарью Касаткину - 6:1 6:2. Следующая соперница Марты определится в противостоянии американки Кори Гауфф и Анастасии Севастовой из Латвии.

Козлова в стартовом матче за 1 час 33 минуты сломила сопротивление американской теннисистки Уитни Осуигве - 6:3 7:5. В следующем круге она сыграет против чешки Петры Квитовой.

Бондаренко отпраздновала первую с 2016 года победу в основе турнира. Она в трех сетах обыграла Элли Кик из США - 3:6, 6:3, 6:1. Соперница Катерины по второму кругу определится в матче между чешкой Терезой Мартинцовой и восьмой ракеткой турнира Петрой Мартич из Хорватии.

Вторая ракетка Украины за два с половиной часа справилась с австралийкой Астрой Шармой - 6:3, 6:7(4), 7:6(2). Таким образом, Ястремская третий год подряд сыграет во втором круге US Open. Следующей соперницей украинки станет 84 ракетка мира Мэдисон Бренгл из США.

Вместе с тем еще три украинские теннисистки покинули турнир после первого круга. Ангелина Калинина потерпела поражение в матче против лидера посева, третьей ракетки мира Каролины Плишковой - 4:6, 0:6.

Катарина Завацкая в своем дебютном поединке на турнирах "Большого шлема" в основной сетке проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана - 3:6, 0:6. Леся Цуренко снялась с соревнований. Причина отказа украинки пока неизвестна.

Напомним, на US Open-2020 в последний момент заявилась первая ракетка Украины Элина Свитолина. Однако впоследствии она решила сняться с турнира.