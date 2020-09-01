Чотири українські тенісистки з перемог стартували на US Open-2020

Чотири українки подолали перше коло US Open-2020 (Відкритого чемпіонату США з тенісу), що проходить в Нью-Йорку. З перемог в основній сітці почали виступи Марта Костюк, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко і Даяна Ястремська.

Про це повідомляється на сайті змагань.

Костюк всього за 59 хвилин розгромила російську тенісистку Дарину Касаткину - 6:1 6:2. Наступна суперниця Марти визначиться в протистоянні американки Корі Гауфф і Анастасії Севастової з Латвії.

Козлова у стартовому матчі за 1 годину 33 хвилини зломила опір американської тенісистки Уїтні Осуігве - 6:3 7:5. У наступному колі вона зіграє проти чешки Петри Квітової.

Бондаренко відсвяткувала першу з 2016 року перемогу в основі турніру. Вона в трьох сетах обіграла Еллі Кік з США - 3:6, 6:3, 6:1. Суперниця Катерини по другому колу визначиться в матчі між чешкою ​​Терезою Мартінцовою і восьмою ракеткою турніру Петрою Мартіч з Хорватії.

Друга ракетка України за дві з половиною години впоралася з австралійкою Астрою Шармою - 6:3, 6:7(4), 7:6(2). Таким чином, Ястремська третій рік поспіль зіграє у другому колі US Open. Наступною суперницею українки стане 84 ракетка світу Медісон Бренгл з США.

Разом з тим ще три українські тенісистки покинули турнір після першого кола. Ангеліна Калініна зазнала поразки в матчі проти лідера посіву, третьої ракетки світу Кароліни Плішкової - 4:6, 0:6.

Катаріна Завацька у своєму дебютному поєдинку на турнірах "Великого шолома" в основній сітці програла Олені Рибакиній з Казахстану - 3:6, 0:6. Леся Цуренко знялася зі змагань. Причина відмови українки поки невідома.

Нагадаємо, на US Open-2020 в останній момент заявилась перша ракетка України Еліна Світоліна. Проте згодом вона вирішила знятися з турніру.