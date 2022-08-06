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Четыре танка, гаубицы и автомобили: ВСУ на юге уничтожили десятки единиц техники армии РФ

Автор: Константин Широкун

Украинские военные за 5 августа на южном направлении ликвидировали 79 российских солдат, четыре танка Т-72 и две самоходные гаубицы "Мста-С".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Кроме того, ВСУ вывели из строя артустановку, радиолокационную станцию и командно-штабную машину, а также 10 единиц бронированной и 11 экземпляров автомобильной армейской техники.

Напомним, РБК-Украина писало о потерях России в войне против Украины. Только за прошедшие сутки наши бойцы ликвидировали еще 150 оккупантов.

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