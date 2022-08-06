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Чотири танки, гаубиці та автомобілі: ЗСУ на півдні знищили десятки одиниць техніки армії РФ

Автор: Константин Широкун

Українські військові за 5 серпня на південному напрямку ліквідували 79 російських солдатів, чотири танки Т-72 і дві самохідні гаубиці "Мста-С".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Крім того, ЗСУ вивели з ладу артустановку, радіолокаційну станцію і командно-штабну машину, а також 10 одиниць броньованої і 11 екземплярів автомобільної армійської техніки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про втрати Росії у війні проти України. Тільки за минулу добу наші бійці ліквідували ще 150 окупантів.

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