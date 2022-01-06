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Чотири порушення на Донбасі: бойовики застосували ПТРК біля Авдіївки

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Донбас, Четвер 06 січня 2022 07:50
Чотири порушення на Донбасі: бойовики застосували ПТРК біля Авдіївки Фото: бойовики на Донбасі 4 рази відкривали вогонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

Проросійські бойовики 5 січня чотири рази порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Зокрема, в напрямку Авдіївки противник відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Шумів зафіксовано обстріл українських позицій з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У бік Катеринівки противник вів вогонь з протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Недалеко від Маорська російські найманці здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

З початку доби, 6 січня, обстрілів не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 січня на Донбасі протягом всієї доби зберігався режим припинення вогню.

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