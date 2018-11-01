ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Четыре игрока "Шахтера" под вопросом на матч с "Динамо"

Новости » Спорт    01.11.2018 - 09:27
Фото: Марлос и Тайсон (shakhtar.com)
Фото: Марлос и Тайсон (shakhtar.com)

Главный тренер "горняков" рассказал о восстановлении травмированных футболистов

Нападающие "Шахтера" Тайсон и Марлос, а также полузащитники Фернандо и Тарас Степаненко, могут пропустить центральный матч 14 тура УПЛ. О кадровых проблемах перед матчем с "Динамо" рассказал главный тренер "горняков" Паулу Фонсека.

"У нас есть дисквалифицированные и очень много травмированных футболистов. Получил травму Степаненко, плюс сегодня Фернандо. Некоторые ребята не выйдут с "Динамо".

Фернандо подвернул ногу. Не верю в то, что за два дня он сможет быть в строю. Тайсон хорошо восстанавливается, но все же сложно назвать решением для матча с "Динамо". Марлос тоже под вопросом. Его восстановление проходит не так хорошо, как в случае с Тайсоном, и он, скорее всего, не примет участия. Под сомнением Степаненко", - цитирует наставника официальный сайт клуба.

Матч "Шахтер" - "Динамо" состоится 3 ноября в 17:00 по киевскому времени.

Два полузащитника "Шахтера" не сыграют против "Олимпика" в Кубке Украины Капитан "Шахтера" вернулся к тренировкам перед игрой с "Динамо"
Новости Украины ДинамоШахтерЧемпионат УкраиныУПЛ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь