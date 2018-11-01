Чотири гравці "Шахтаря" під питанням на матч з "Динамо"

Фото: Марлос і Тайсон (shakhtar.com)

Головний тренер "гірників" розповів про відновлення травмованих футболістів

Нападники "Шахтаря" Тайсон і Марлос, а також півзахисники Фернандо і Тарас Степаненко, можуть пропустити центральний матч 14 туру УПЛ. Про кадрові проблеми перед матчем з "Динамо" розповів головний тренер "гірників" Паулу Фонсека.

"У нас є дискваліфіковані і дуже багато травмованих футболістів. Отримав травму Степаненко, плюс сьогодні Фернандо. Деякі хлопці не вийдуть з "Динамо".

Фернандо підвернув ногу. Не вірю в те, що за два дні він зможе бути в строю. Тайсон добре відновлюється, але все ж складно назвати рішенням для матчу з "Динамо". Марлос теж під питанням. Його відновлення проходить не так добре, як у випадку з Тайсоном, і він, швидше за все, не візьме участі. Під сумнівом Степаненко", - цитує наставника офіційний сайт клубу.

Матч "Шахтар" - "Динамо" відбудеться 3 листопада о 17:00 за київським часом.