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Четверых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили в СИЗО

Новости » Общество     21.11.2019 - 18:09
Четверых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили в СИЗО
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Газиев, Яников, Умеров и Абдуллаев останутся в СИЗО до 15 февраля

Подконтрольный Российской Федерации "Верховный суд" Крыма отклонил апелляцию адвоката фигурантов второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервета Газиева, Асана Яникова, Шабана Умерова и Иззета Абдуллаева в отношении продления меры пресечения. Об этом сообщает "Крым. Реалии".

Сообщается, что таким образом фигуранты останутся под арестом до 15 февраля 2020 года.

"Заседание проходило в закрытом режиме. Закончилось заседание как обычно: апелляционную жалобу отклонили, мотивировав это тем, что обстоятельства не изменились, якобы они могут скрыться от следствия и повлиять на свидетелей", - сообщил адвокат Эдем Семедляев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 18 ноября в Крыму "суд" оставил под арестом фигурантов алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир"​ Руслана Месутова и Эльдара Кантемирова. Они останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года.

Также сообщалось, что в начале ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила об ухудшении здоровья политзаключенных Джемиля Гафарова, Сервета Газиева, Энвера Омерова и Асана Яникова.

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