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Адвокат требует провести медобследование фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество     20.11.2019 - 15:01
Адвокат требует провести медобследование фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Адвокат подал административный иск

В Крыму адвокат Рифат Яхин подал иск в Симферопольское СИЗО за то, что администрация игнорирует медицинский осмотр фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Отмечается, что защитник подал административный иск о признании незаконным бездействия, связанного с уклонением от проведения медицинского осмотра Гафарова, а также нерассмотрения начальником СИЗО заявления о его проведении.

Он добавил, что 19 ноября административный иск зарегистрирован канцелярией российского Железнодорожного районного суда Симферополя.

Ранее сообщалось, что адвокат Константин Рустемов заявил, что фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Энвер Омеров требует медицинского обследования. Если это ходатайство будет удовлетворено следователем, то тогда проведут медобследование и по заключению будет решаться вопрос, может ли Энвер Омеров находиться в СИЗО или не может.

РБК-Украина писало, что у фигуранта второй бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" Сервера Мустафаева изъяли медицинские препараты перед этапирование в Ростов-на-Дону, где проходит суд над активистами.

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Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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