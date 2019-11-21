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Чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили в СІЗО

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 18:09
Чотирьох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" залишили в СІЗО
Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Газієв, Яник, Умеров і Абдуллаєв залишаться в СІЗО до 15 лютого

Підконтрольний Російській Федерації "Верховний суд Криму відхилив апеляцію адвоката фігурантів другого сімферопольського "справи Хізб ут-Тахрір" Сервета Газієва, Асана Яніково, Шабана Умерова і Іззета Абдуллаєва щодо продовження запобіжного заходу. Про це повідомляє "Крым. Реалії".

Повідомляється, що таким чином фігуранти залишаться під арештом до 15 лютого 2020 року.

"Засідання проходило в закритому режимі. Закінчилося засідання як зазвичай: апеляційну скаргу відхилили, мотивувавши це тим, що обставини не змінилися, нібито вони можуть сховатися від слідства і вплинути на свідків", - повідомив адвокат Едем Семедляев.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 18 листопада в Криму "суд залишив під арештом фігурантів алуштинського "справи Хізб ут-Тахрір" Руслана Месутова і Ельдара Кантемірова. Вони залишаться в СІЗО до 20 лютого 2020 року.

Також повідомлялося, що на початку листопада український омбудсмен Людмила Денисова заявила про погіршенні здоров'я політв'язнів Джеміль Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова і Асана Яніково.

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