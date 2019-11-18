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Двоих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом

Новости » Общество     18.11.2019 - 19:37
Двоих фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" оставили под арестом
Иллюстративное фото (wikimapia)

"Суд" отклонил апелляции

Подконтрольный России "Верховный суд" Крыма отклонил апелляционные жалобы адвокатов на продление меры пресечения фигурантам алуштинского "дела Хизб ут-Тахрир"​ Руслану Месутову и Эльдару Кантемирову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Таким образом, они останутся в СИЗО до 20 февраля 2020 года. Отмечается, что заседание проводилось в закрытом режиме.

"Адвокатом Азаматовым подавались ходатайства об открытии процесса. Суд допустил гласность только во время оглашения решения. Суд посовещался две минуты, однако за это время родственники наших подзащитных не успели попасть в зал суда", - сообщил адвокат Сияр Панич.

Он так же рассказал, что ходатайствовал о доставлении Месутова в зал суда, однако суд не удовлетворил это его требование, и Месутов вместе с Кантемировым участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из СИЗО.

"Поэтому обсудить с моим подзащитным вопросы, в которых присутствует какая-то адвокатская тайна, не предоставилось возможным. В итоге суд наши апелляционные жалобы отклонил", - рассказал адвокат.

Напомним, в пятницу, 15 ноября, во время заседания суда в Ростове-на-Дону российский прокурор огласил обвинение 8 фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".

РБК-Украина писало, что в оккупированном Крыму подконтрольный Российской Федерации "суд" принял решение о продлении меры пресечения шестерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

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Новости Украины Хизб ут-Тахрир
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