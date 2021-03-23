Четвертые за два года: в Израиле пройдут досрочные выборы в парламент

Избирателям предстоит выбрать однопалатный парламент Кнессет, в состав которого входят 120 депутатов.

Напомним, Кнессет 23-го созыва прекратил свое существование в декабре. Тогда правительство Израиля рассматривало возможность разрешения на возвращение в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить до голосования на парламентских выборах.

Парламент распустили из-за отсутствия утвержденного государственного бюджета. После того как 21 декабря Кнессет отклонил компромисс, который позволяет отложить принятие бюджета, у депутатов было меньше суток для того, чтобы провести законопроект о роспуске Кнессета.