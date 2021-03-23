Четверті за два роки: в Ізраїлі пройдуть дострокові вибори в парламент

Виборцям належить обрати однопалатний парламент Кнесет, до складу якого входять 120 депутатів.

Нагадаємо, ізраїльський Кнесет 23-го скликання припинив своє існування в грудні. Тоді уряд Ізраїлю розглядав можливість дозволу на повернення в країну громадян, які залишилися за кордоном. Їх хочуть допустити до голосування на парламентських виборах.

Парламент розпустили через відсутність затвердженого державного бюджету. Після того, як 21 грудня Кнесет відхилив компроміс, який дозволяє відкласти прийняття бюджету, у депутатів було менше доби для того, щоб провести законопроект про розпуск Кнесету.